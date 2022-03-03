محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. لحظة انتزاع رقبة “بوتين” من تمثال شمع وإبعاده من متحف في باريس

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، لقطات مصورة ترصد إزالة تمثال الشمع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من متحف “جريفين” في باريس. وأوضح المدير العام لمتحف غريفين، إيف ديلومو، سبب إزالة التمثال بقوله: “لم نقم أبدًا بتمثيل ديكتاتوريين مثل هتلر في متحف غريفين، ولا نريد تمثيل بوتين اليوم”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضاف “ديلومو”: “كان فلاديمير بوتين هنا ونعم تمت إزالته للتو من متحف غريفين في باريس. لماذا هذا؟ حسنًا، تعني الأحداث أننا لا نريده هنا ولا يريد الموظفون المرور أمامه كل يوم”.

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