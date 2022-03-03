شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مناورات «الصمصام 8» بين المملكة وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم مناورات التمرين المشترك " الصمصام 8" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني بجمهورية باكستان الإسلامية.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة لتمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكستاني، تجسيداً للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، وتتويجاً للتوجيهات في استمرار وتطوير أعمال التنسيق، والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات، وتنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، الذي سيسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة.

يذكر أن تمرين " الصمصام 7 " هدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.