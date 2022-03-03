شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوض أوكراني : موسكو وكييف اتفقتا على جولة ثالثة للمحادثات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاتفاق شمل وقفا محتملا لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء

• الجانبان توصلا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين

صرح مفاوض أوكراني أن المحادثات في روسيا البيضاء مع الجانب الروسي اليوم، شملت اتفاقا لوقف محتمل لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء ، مضيفًأ :"لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها".

وأوضح المفاوض أن الجانبان توصلا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وأكد أن موسكو وكييف اتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبا.