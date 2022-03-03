شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات ترويج ونشر المحتوى في برنامج الإعلام العقاري بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم اعمال برنامج الإعلام العقاري بجدة والذي أطلقته أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالتعاون مع الوطنية للإسكان ، و استمر البرنامج ٣ أيام ؛ بمشاركة متخصصين في الشأن الإعلامي العقاري.

وتناول البرنامج في يومه الاول معالجات للقضايا المتخصصة في قطاع العقار بالمملكة والاداء المهني والسياسات التحريرية ، فيما شهد يوم الامس ثاني فعاليات البرنامج مناقشاً مهارات ترويج ونشر المحتوى الإعلامي وتحديد الجمهور المستهدف، مستعرضاً أشكال المحتوى الإعلامي الرقمي العقاري، واختتم البرنامج في يومه الثالث

التعريف بصناعة التقارير المرئية العقارية بالموبايل، ونقاش عام حول الإعلام العقاري .