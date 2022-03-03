شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب تناقش دور معارض الكتاب في دعم النشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لمواكبة التطورات المتسارعة عقدت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاء عبر الاتصال المرئي مع المهتمين بقطاع النشر بعنوان «دور معارض الكتاب في دعم صناعة النشر»، وذلك ضمن اللقاءات المفتوحة التي حرصت الهيئة على تنظيمها في مختلف قطاعاتها.

وأكد المشاركون في اللقاء أن تضافر الجهود بين دور النشر والقطاعات الرسمية ممثلة في إدارة معارض الكتاب يخدم الحركة الثقافية، ويسعى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ويساعد في نمو وازدهار القطاع، مشيدين بجهود الهيئة في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزز نمو قطاع النشر بشكل عام ومعارض الكتب بشكل خاص.

كما تطرق اللقاء لمجموعة من المحاور من أبرزها: تطوير معارض الكتاب، ودورها في دعم صناعة النشر، والقيمة المضافة المتوقع تقديمها من معارض الكتاب السعودية للناشرين.

وشدد المشاركون على أهمية دور معارض الكتاب على الصعيد الاقتصادي والفكري والاجتماعي، إلى جانب أهميتها كحلقة وصل بين الناشرين والمؤلفين والقراء، داعين إلى تنظيم معارض الكتب في مختلف مناطق المملكة ومدنها بشكل دوري تحت إشراف وزارة الثقافة بالتعاون مع الجامعات السعودية.