1024 مدرسة ومجمعا تعليميا جديدة في 5 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التعليم عن تصميم وبناء 1024 مدرسة ومجمعا تعليميا بالشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب 477 ألف طالب وطالبة في 5 مناطق، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم. وقالت الوزارة إن تلك المشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق تطلعات رؤية 2030، إلى جانب رفع كفاءة المرافق التعليمية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما تهدف إلى توفير بيئة تعليمية نموذجية للطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم، إضافة إلى شمولية المشروعات لجميع مناطق المملكة في المرحلة المقبلة. مجمعا بالأحياء المكتظة





المجموعة الأولى : 60 مدرسة في جدة



المجموعة الثانية : 60 مدرسة بالمدينة



المجموعة الثالثة : 282 مدرسة بالرياض والشرقية والقصيم



المجموعة الرابعة : 622



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