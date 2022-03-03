شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يطلع على آخر مستجدات مشروع الطريق السياحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة خالد الفيصل أمس اجتماع المجلس تخلله استعراض آخر المستجدات في مشروع الطريق السياحي الذي تعمل الهيئة على تطويره.

واطلع الفيصل على آخر الأعمال في المشروع الذي يعد أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، الرامية لتطوير المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.

وبحسب العرض فإن نطاق أعمال المرحلة الأولى لمشروع الطريق السياحي، تشتمل تطوير عدد من المواقع منها العين الحارة بمركز غميقة في محافظة الليث، ومتنزه الضرب البري بمحافظة ميسان، بالإضافة إلى استكمال عدد من الطرق الحيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن مسار المشروع المحدد بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.