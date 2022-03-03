شكرا لقرائتكم خبر إعادة توطين 150 حيوانا بريا في محمية شرعان بالعلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت الهيئة الملكية لمحافظة العلا توطين مجموعة من الحيوانات البرية، بالتزامن مع «اليوم العالمي للأحياء البرية» في محمية شرعان الطبيعية، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى إعادة توطين الأنواع المحلية من الحيوانات البرية التي تواجه تهديدات عديدة وتتناقص أعدادها في مواطنها الطبيعية.

وعن هذه الخطوة قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان: إن مثل هذه التدابير تحافظ على التنوع البيولوجي في الحفاظ على أنواع الكائنات الحية في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة، وضمان استمراريتها للأجيال المقبلة، وتمثل الثدييات الكبيرة عناصر مهمة في هذه النظم البيئية، حيث تشير حالتها إلى مدى استدامة النظام البيئي الذي تعيش فيه».

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني: إننا نعمل على تحقيق رؤية القيادة التي تتطلع إلى إعادة التوازن البيئي في المملكة، مستهدفين الوصول إلى 80% من مساحة محافظة العلا إلى محميات طبيعية.

وتتماشى عملية الإطلاق مع إرشادات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة التي تنص على ضرورة مراقبة تطور برنامج إعادة الإدخال، حيث ستقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمراقبة الحيوانات التي تم إطلاقها حديثا باستخدام الأطواق المتصلة بالأقمار الصناعية ومصيدة الكاميرا وأدوات SMART.

من جانبه قال مدير المحميات الطبيعية في الهيئة أحمد المالكي إن برنامج الإطلاق سيواصل المضي قدما في تنفيذ خططه في السنوات المقبلة، بينما نعمل على تحقيق هدفنا طويل الأمد والمتمثل في إعادة إدخال 12 نوعا محليا بحلول عام 2035».

برنامج إعادة التوطين

