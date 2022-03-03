منظمة التعاون تشيد بنجاح المملكة في ضبط جودة التعليم

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وأكد في تصريح له خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له، مؤخرا، لمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، أن الهيئة تعمل على استراتيجية ورؤية واضحة، وعلى إطار شامل يجمع عناصر منظومة التعليم بطريقة فعالة، وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم منصة للهيئة وللجهات المماثلة لها في دول العالم كافة لمشاركة وتبادل التجارب والخبرات.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض عن التوجهات الاستراتيجية للهيئة، كما عرض المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» توجهات الهيئة نحو معايير المناهج وتقويم نواتج التعلم وتقويم المدارس.
وتشرف الهيئة بالتكامل مع وزارة التعليم على تنفيذ الدراسة الدولية لتقويم الطلبة، المعروفة باسم بيزا (PISA)، وهي إحدى دراسات التقويم الدولية واسعة التي تقوم عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى المسح الدولي للتعليم والتعلم الذي يعرف اختصارا باسم تالس (TALIS).
أهم ما جاء خلال الزيارة:
- الاستفادة من نتائج أعمال التقويم والاختبارات
- مشاركتها مع عناصر منظومة التعليم مما يؤدي إلى التحسين والتطوير
- تقدم كبير في أعمال الهيئة خلال العام الماضي
- مشاركة هذه التجربة المتميزة للهيئة مع الدول الأخرى
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