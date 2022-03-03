منظمة التعاون تشيد بنجاح المملكة في ضبط جودة التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الخبير الدولي في سياسات التعليم ومدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أندرياس شلايشر، بدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في ضمان وضبط جودة التعليم الذي يمكن من خلاله فهم ومعرفة وضع النظام التعليمي ومستوى أدائه بما يمكن من تطويره وتحسين مخرجاته.

وأكد في تصريح له خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له، مؤخرا، لمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، أن الهيئة تعمل على استراتيجية ورؤية واضحة، وعلى إطار شامل يجمع عناصر منظومة التعليم بطريقة فعالة، وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم منصة للهيئة وللجهات المماثلة لها في دول العالم كافة لمشاركة وتبادل التجارب والخبرات.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض عن التوجهات الاستراتيجية للهيئة، كما عرض المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» توجهات الهيئة نحو معايير المناهج وتقويم نواتج التعلم وتقويم المدارس.

وتشرف الهيئة بالتكامل مع وزارة التعليم على تنفيذ الدراسة الدولية لتقويم الطلبة، المعروفة باسم بيزا (PISA)، وهي إحدى دراسات التقويم الدولية واسعة التي تقوم عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى المسح الدولي للتعليم والتعلم الذي يعرف اختصارا باسم تالس (TALIS).

أهم ما جاء خلال الزيارة:

