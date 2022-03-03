شكرا لقرائتكم خبر العدل تشرك المواطنين في تطوير مكاتب المحاماة الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للجودة في إعداد المشروع التشريعي دعت وزارة العدل أمس عموم أصحاب المصلحة والمتخصصين للمشاركة في استبانة المقترحات حيال مشروع لائحة تنظيم مكتب المحاماة الأجنبي.

وصدر المرسوم الملكي أخيرا بتعديل نظام المحاماة الصادر، فيما تعمل وزارة العدل على إعداد المشروع وتسعى من خلال الاستبانة إلى جمع الأفكار والمقترحات بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع بتطوير مهنة المحاماة ورفع كفاءة مزاوليها، وتوطين الخبرات العالمية، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها. وتنتهي مدة استقبال الردود على الاستبانة يوم الأحد المقبل.

وتتضمن الاستبانة عددا من الأسئلة منها الإشكاليات الحالية في نظام المحاماة ولائحته المتعلقة بإجراءات القيد في الجدول، والمقترحات لمعالجة ذلك فيما يتعلق بالترخيص المستحدث لمكتب المحاماة الأجنبي. وتلك المعايير المناسبة في تحديد نطاق وطبيعة الخدمات الاستشارية التي يقدمها مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت. ، والالتزامات والضوابط المقترحة لنقل المعرفة من مكتب المحاماة الأجنبي للمحامي السعودي الشريك في الشركة المهنية والعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية.

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