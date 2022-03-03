شكرا لقرائتكم خبر برامج تدريب مجتمعي في 6 مجالات بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة برامج التدريب المجتمعي «أتقن» في 6 مجالات تدريبية، تستهدف أفراد المجتمع فوق 15 سنة. ودعت الإدارة إلى الاستفادة من البرامج التي تنفذ مدة أسبوعين لكل برنامج. وتعد البرامج إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم برامج تدريبية قصيرة لأفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التقنية والمهنية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية ونشر الثقافة التقنية والمهنية. والمجالات الست هي:





أمن المعلومات «الأمن السيبراني»



الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الالكتروني



شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية



حساب ضريبة القيمة المضافة



إدارة الفعاليات والمناسبات



الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.





كانت هذه تفاصيل خبر برامج تدريب مجتمعي في 6 مجالات بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.