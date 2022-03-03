شكرا لقرائتكم خبر احذروا.. لا تستخدموا منتجات التجميل قبل اختبار الحساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام منتجات التجميل خاصة صبغات الشعر قبل إجراء اختبار الحساسية، وذلك من خلال وضع كمية قليلة من المنتج وتركه مدة يومين للتأكد من عدم تحسس الجلد من المنتج المراد استعماله لتلافي حدوث ضرر للمستهلك.

وأكدت على ضرورة تجنب صبغ الشعر في الأشهر الأولى من الحمل، والخلطات مجهولة المصدر، مبينة أن معدل زيادة خطر الالتهابات من المنتجات التجميلية التي تكون على شكل أعشاب يزداد عند استخدامها بشكل خاطئ، محذرة من خلط صبغات الشعر المختلفة مع بعضها أو مع أي مادة كيميائية لما يسببه من ضرر للشعر وفروة الرأس.

ونصحت الهيئة بالتعامل مع منتجات التجميل وصبغات الشعر بشكل آمن من خلال قراءة التحذيرات المكتوبة على عبوة المنتج قبل البدء باستخدامها، والتحقق من صلاحيتها وتخزينها في المكان المناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، بالإضافة إلى عدم تخزينها في السيارات أو تعريضها لأشعة الشمس مباشرة والأماكن ذات الرطوبة العالية.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تستقبل البلاغات الناتجة عن سوء استخدام المنتج التجميلي وحدوث أي آثار جانبية ناتجة عن طريق مركز الاتصال الموحد (19999) أو عبر النظام الالكتروني لرصد الأعراض الجانبية «تيقظ» وذلك على الرابط: (https://ade.sfda.gov.sa/).

أضرار الممارسات الخاطئة:







حدوث تهيجات



أضرار جانبية كالاحمرار والحكة في فروة الرأس



تساقط الشعر



الحروق الجلدية



ضيق التنفس



أخطاء شائعة يجب تلافيها