هاكثون للابتكار الصحي بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس في رحاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ولمدة أربعة أيام، فعاليات «هاكثون الابتكار الصحي والمعرض الابتكاري المصاحب»، تحت شعار «إمكانات لا محدودة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030م»، بمشاركة عدد من الجهات والهيئات. ويهدف الهاكثون إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وتوظيف المهارات الطلابية التقنية الصحية عبر تقديم حلول ومشاريع ابتكارية مختلفة في مجال الرعاية الصحية. ويتضمن الهاكثون عددا من المسارات العلمية المتخصصة كالتكنولوجيا في التعليم والتدريب الصحي والتقنية الحيوية، والخدمات والرعاية الصحية، ونمط الحياة الصحي، إضافة إلى إدارة المخاطر والأزمات في المجال الصحي، كما يشتمل البرنامج على لقاءات علمية، وورش عمل تتناول برامج الحاسوب، والهواتف الذكية.



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