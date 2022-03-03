مكتب الضمان الاجتماعي بالافلاج ينظم “8” برامج لمستفيديه من الجنسين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نظم مكتب الضمان الاجتماعي بالأفلاج خلال الثلاث اشهر الماضية “8” برامج وانشطة لتطوير قدرات ومهارات المشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي في المحافظة بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية ذات العلاقة . تضمنت البرامج ندوات تعريفية عن استراتيجيات نمو المشاريع وحقوق الملكية الفكرية ومهارات التعامل مع الآخرين الى جانب الورش التدريبية الإدارية عن ادارة الجودة ودارة الحسابات المالية والدورات التطويرية والتوعوية مثل ” الراحة الذاتية وصحة الأسنان ” يشار الى أن مكتب الضمان الاجتماعي بالأفلاج هو احد مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض و تضم جميعها وحدات للتمكين تُعنى بتدريب وتأهيل مستفيديها من الضمانين لسوق العمل .

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