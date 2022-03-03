ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.
وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد سموه ـ حفظه الله ـ حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
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