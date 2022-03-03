اخبار دوليه – الرئيس الاوكراني: إذا سقطت أوكرانيا ستستهدف روسيا دول البلطيق وأوروبا الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية مؤكدا أنه في حال هزمت روسيا أوكرانيا، ستستهدف موسكو بقية دول أوروبا الشرقية بدءا من دول البلطيق وصولا «إلى جدار برلين».

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي «إذا لم نعد موجودين، لا قدّر الله، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا … وصولا إلى جدار برلين، صدقوني» معتبرا أن الكرملين يهدف ربما إلى إعادة بناء منطقة النفوذ الاوروبية للاتحاد السوفياتي.

كذلك دعا الغربيين إلى فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده.

واضاف «وإذا لم تكن لديكم القوة لإغلاق الأجواء فأعطوني طائرات!».

وأكد الرئيس الأوكراني إنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن زيلينسكي الخميس أنه يريد التفاوض مباشرة مع بوتين لأنها «الطريقة الوحيدة لوقف الحرب» بين كييف وموسكو، «التحدث من دون شروط أو ضغينة كرجال».

وقال «اجلس معي ولكن ليس على بعد ثلاثين مترًا كما مع (إيمانويل) ماكرون أو (أولاف) شولتس. أنا رجل عادي، لا أعض»!.

وكان يسخر من الطاولة الطويلة التي يستقبل حولها الرئيس الروسي ضيوفه الروس والأجانب بسبب البروتوكول الصحي الصارم لحمايته من كوفيد-19.