اخبار دوليه – بايدن يطلب من الكونغرس 32 مليار دولار لأوكرانيا ولمكافحة «كوفيد-19»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض الخميس أنه طلب من الكونغرس الأميركي أكثر من 32 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا وتمويل استراتيجيتها الجديدة لمكافحة كوفيد، وهما حاجتان «عاجلتان وفوريتان».

قالت إدارة بايدن في بيان إن ثمة حاجة لنحو 10 مليارات دولار لتوفير أسلحة دفاعية لأوكرانيا لحماية شبكتها للكهرباء ومكافحة الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة.

ستسمح هذه الأموال أيضًا للولايات المتحدة بتمويل الرد على موسكو بدءًا من العقوبات ضد الأثرياء الروس.

كذلك طلب البيت الأبيض من الكونغرس 22,5 مليار دولار لمكافحة الوباء، مشيرًا إلى أن الأموال الفدرالية «على وشك النفاد» بشأن هذا الملف.

وستستخدم هذه الأموال بين أمور أخرى، للاستعداد لظهور متحورات جديدة وتجنب إغلاق المتاجر أو المدارس وتمويل توزيع اللقاحات في الخارج.

لكن البيت الأبيض سيجد صعوبة أكبر في الحصول على هذه الأموال حيث أعرب الكثير من النواب المحافظين عن تحفظهم.

أشار 35 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ في رسالة إلى جو بايدن الأربعاء «لم تتضح بعد الحاجة إلى أموال إضافية».

يريد البيت الأبيض شمل مبلغ 32 مليارًا المخصص لأوكرانيا ومكافحة كوفيد في الميزانية السنوية التي يتعين على النواب المصادقة عليها قبل انتهاء مدة الميزانية الحالية في 11مارس.