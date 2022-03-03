عبدالله البدير يزور معرض “ريستاتكس” العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

زار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني “ريستاتكس” اليوم، المقام حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتجول معاليه على المعرض، مثمنًا الجهود المبذولة وما تضمنه المعرض من خدمات وخيارات مختلفة تُبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يتيحها صندوق التنمية العقارية في إطار تمكين المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.

ويشهد المعرض -الذي افتتحه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الثلاثاء الماضي – مشاركة واسعة من قبل الشركات العقارية والبنوك والجهات التمويلية، وإقبالاً كبيراً من المواطنين والمهتمين في القطاع العقاري، وإطلاق عدد من البرامج والخدمات، كخدمة “المؤشر الإيجاري” في منصة سكني، وبرنامج تمكين المطورين العقاريين، وبرنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الشركات العقارية.

يذكر أن المعرض يتضمن عددا من الفعاليات المصاحبة التي تشمل 10 ورش عمل تستعرض دور الأنظمة والتشريعات في تنمية سوق الإسكان بالمملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وجهود برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- في تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص لضخ الوحدات السكنية المتنوعة بجودة عالية وسعر مناسب في جميع مناطق المملكة.