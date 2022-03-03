نادي جرش ثالث الصاعدين لدوري الدرجة الثانية لموسم 22-23

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
صعد فريق جرش إلى الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023 بعد فوزه اليوم على مستضيفه قلوة بهدف نظيف في قمة مباريات المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثالثة، وحسم جرش صدارة المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة برصيد 30 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن قلوة الذي ضَمِن المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري الدرجة الثانية.
وانضم جرش إلى كل من فريقي الصقور والقوس اللذين حسما في وقت سابق صدارة المجموعتين الثانية والرابعة على الترتيب، ويتأهل إلى دوري الدرجة الثانية 6 فرق بينها أصحاب الصدارة في المجموعات الأربع، إضافة إلى فريقين يتأهلان من الملحق الذي سيقام بين أصحاب الوصافة في المجموعات ذاتها.
يذكر أن أصحاب الصدارة يتأهلون إلى نصف النهائي لخوض منافسات تحديد بطل دوري الدرجة الثالثة.
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