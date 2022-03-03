أول دولة خليجية تعلن مواعيد دوام العمل في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت حكومة الإمارات، عن ساعات العمل خلال الدوام في شهر رمضان القادم، للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

وأشارت إلى أن تلك المواعيد تطبق حسب النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الحالي.

و حسب القرار- الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية- تكون ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية الاتحادية في شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، أيام الجمعة من كل أسبوع.

و يتيح القرار للجهات الحكومية الاتحادية تطبيق أنظمة الدوام المرن و العمل عن بعد لأيام الجمعة في شهر رمضان بما يتماشى مع قرارات الحكومة المنظمة للعمل المرن وعن بعد.