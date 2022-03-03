تعزيز ثقافة السلامة في معرض مدني نجران

يشهد معرض الدفاع المدني في منطقة نجران، إقبال عدد كبير من الزوار من جميع أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني.

ويقدم المعرض المقام في مجمع العزام مول فقرات مختلفة، تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، وأيضًا إرشادات للكبار، كما يضم المعرض عددًا من الجهات الحكومية والأهلية، التي تقدم ‏تعليمات وإرشادات مهمة للجميع، أيضًا يتم توزيع جوائز وهدايا قيمة من قِبل الدفاع المدني للزوار في المعرض.

يُذكر أن المعرض يستقبل الزوار على فترتين «صباحية ومسائية»، وسيكون آخر أعماله يوم السبت القادم.