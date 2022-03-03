مطار نجران يدشن صالة كبار الشخصيات حياك

استمرارا لما يقدمه مطار نجران، ممثلا في تجمع المطارات الثاني بشركة المطارات القابضة، بالهيئة العامة للطيران المدني من جهد حثيث لرفع مستوى الخدمة والجودة والتنوع داخل المطار، لكسب رضا العميل بجذب الفرص التنافسية داخل المطار والمنطقة ككل، حيث تم تشغيل صالة كبار الشخصيات «حياك» للرقي بتجربة السفر، وتقديم وجه آخر لرفاهية المسافر بالمطار، حيث تطل علينا شركة الخليجية للتموين من خلال هذا النشاط، بالتشغيل لصالات «حياك» وهي شركة سعودية ذات تجربة غنية وكادر سعودي مؤهل ومساهم، وعامل جذب في رفع الطاقة التشغيلية للمطار، حيث وصل عدد المستفيدين من تجربة خدماتهم في مطاراتنا الأخرى، منذ بداية دخول هذا العام 2022 فقط، لأكثر من 63000 مسافر، والاستمتاع بالتجربة والخدمة وصورة أخرى لمعنى السفر.



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