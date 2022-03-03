عاصفة ترابية تضرب عددا من المناطق

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على بقية مناطق المملكة.
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