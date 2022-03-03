تعليم ينبع ينهي استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أنهت إدارة تعليم ينبع كافة الاستعدادات، لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1443هـ، حيث شكلت اللجان الخاصة لمتابعة سير الاختبارات، التي تضمنت لجان الاختبارات والمتابعة والتدقيق والدعم الفني بتعليم المحافظة. وأوضحت الإدارة أن الاختبارات التحريرية ستبدأ «حضورياً» لجميع المراحل الدراسية، اعتبارًا من يوم الأحد 3 شعبان 1443هـ وحتى يوم الخميس 7 شعبان 1443هـ، وتم تشكيل لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمالها، وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي ورصد الدرجات، وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس 7 شعبان 1443هـ، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالنماذج التشغيلية المعتمدة من قبل الوزارة. وأشارت الإدارة إلى لجان تعمل على آلية متابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي، ومعالجة الحالات الطارئة، ومتابعة تقارير نظام نور إلكترونيًا، لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، والخطة الإشرافية الميدانية لمتابعة الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية لمدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها. و بينت الإدارة أن اللجان المختصة لمتابعة سير الاختبارات، تسير وفق خطة لزيارة المدارس ميدانيًا من القيادات التعليمية، ومشرفي ومشرفات الإدارة والمكاتب التعليمية لمتابعة سير الاختبارات، إضافة إلى لجنة الدعم الفني لفرز التقارير وتدوين الملاحظات، التي ترد من المشرفين الزائرين ومعالجتها بشكل يومي. وشددت الإدارة على أهمية تعاون الأسر مع المدرسة، في كافة الجوانب التربوية والتعليمية، والتهيئة للاختبارات.



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ينهي استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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