‏أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني، عددًا من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف مدراء بمستشفيات سبت العلاية والبشائر. وشملت القرار الأول تكليف الصيدلي أول «محمد حسين أبو حاوي» مديرًا لمستشفى سبت العلاية العام، وثانيًا وتكليف الأخصائي «مسفر حاضر الخثعمي» نائبًا لمدير مستشفى سبت العلاية. فيما كلف الشهراني ثالثًا الأخصائي أول «عبدالرحمن شعلان العلياني» مديرًا لمستشفى البشائر العام. وتأتي هذه التكليفات استكمالًا لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيًا مع توجيهات وزير الصحة الأستاذ «فهد الجلاجل»، وتطلعات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز. وعبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة من مدير الشؤون الصحية ببيشة الأستاذ «فالح بن ناصر الشهراني»، مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية.



كانت هذه تفاصيل خبر الشهراني يصدر 3 قرارات إدارية بصحة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.