نادي سباقات الخيل يستأنف سباقات الموسم الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يستأنف نادي سباقات الخيل الروزنامة السباقية لموسم الرياض سباقاته الأسبوعيه من خلال إقامة الحفلين ( 85 و 86 ) غداً وبعد غدٍ في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض, وذلك بعد توقفها لمدة أسبوعين لتنظيم واستضافة كأس السعودية 2022، الحدث الأبرز والأشهر عالمياً.

وسيشهد الحفل 85 غداً إقامة تحدي نادي سباقات الخيل للانتاج مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر، وكأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المخصص للأفراس, فيما سيتخلل الحفل 86 بعد غدٍ السبت كأس إمارة منطقة المدينة المنورة مفتوح الدرجات لعمر أربع سنوات فأكثر.