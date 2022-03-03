هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقية لاعتماد جميع برامج جامعة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” اليوم،اتفاقية لاعتماد (40) برنامجًا أكاديميًا لجامعة تبوك، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.

وتشمل الاتفاقية توقيع (24) برنامجًا أكاديميًا في مرحلة الماجستير , و(16) برنامجاً أكاديمياً في مرحلة البكالوريوس.

وتُعدُّ جامعة تبوك من الجامعات التي الخليج 365 أن حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في يناير 2020م، كما أن لدى الجامعة (7) برامج تحت الإجراء ن وبلغ عدد البرامج (54) برنامجًا منها (24) برنامجاً في مرحلةالماجستير و(30) برنامجاً في مرحلة البكالوريوس.

و تسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز “اعتماد” في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وهي التي تعمل على تعزيزها باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص.