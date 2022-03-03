تنبيه من «الأرصاد».. ارتفاع مستوى الأمواج على تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة تبوك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الرياح النشطة، معها تأثيرات مصاحبة عبارة ارتفاع في مستوى الأمواج، وتشمل الحالة منطقة تبوك (تبوك ـ الوجه ـ أملج ـ ضباء).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، مساء الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة.