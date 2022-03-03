صحة حفر الباطن تعلن وصول “استشاري قلب أطفال وعناية مركزة أطفال “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن عن وصول استشاري ” قلب أطفال ” واستشاري “عناية مركزة أطفال ” للعمل على برنامج الطبيب الزائر في مستشفى الولادة والأطفال . وأوضحت صحة حفر الباطن أنها تعمل على دعم مستشفيات المحافظة بالكوادر الطبية التي تحتاج إليها من فئات الاستشاريين في التخصصات الدقيقة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة العلاجية للمرضى، وتقليص معدلات الانتظار وتسهيل الحصول على الخدمة للمستفيدين.

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