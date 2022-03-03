محمد بن مسعود - الدمام - في اليوم الثامن من الغزو .. شاهد : القوات الروسية تقصف مستودعات النفط في “تشيرنيهيف” الأوكرانية

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم الخميس، اندلاع النيران فى مستودع للنفط فى مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد بعد تعرضه للقصف خلال غارة جوية روسية. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مدينة تشيرنيهيف، تظهر تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف، مع وجود رجال الإطفاء وعمال الطوارئ في الموقع. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ودخل الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، يومه الثامن، وسط استمرار الضغوط الدولية على موسكو لوقف عملياتها.

كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الثامن من الغزو .. شاهد : القوات الروسية تقصف مستودعات النفط في "تشيرنيهيف" الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.