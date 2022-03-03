شكرا لقرائتكم خبر عن «الخط الثقافي» يحتفي بالشاعر «الخنيزي» لبلوغه المائة عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفي «الخط الثقافي» بالشاعر محمد سعيد الخنيزي لبلوغه المائة عام، والذي يملك تجربة ذاتية صعبة، إذ فقد نور بصره وهو في عمر السابعة ، ولديه موهبه شعرية وأدبية بدأت معه منذ ذلك الحين حتى وقتنا الحاضر.

وعتبر الاحتفال بمثابة احتفاء بالأدب وتقدير للعطاء والموهبة، حيث يعد الخنيزي أول من أصدر ديوانا شعريا في المنطقة الشرقية، ولم تمنعه الإعاقة البصرية عن انتهال العلم فكان أول إنجازاته على هذا الصعيد هو حفظ القرآن.

صدر له أول ديوان وهو ”النغم الجريح“، عام 1961، ثم ديوان ”شيء اسمه الحب“ عام 1976، و”شمس بلا أفق“ عام 1986 ، ثم تتالت الإصدارات بين شعر ونثر حيث أصدر طوال سني حياته 25 مؤلفا بين ديوان وقراءة أدبية ونقدية.