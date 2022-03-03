محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
وقعت الهيئة الملكية بالجبيل مع إحدى الشركات الاستثمارية الوطنية اليوم اتفاقية تخصيص قطعة أرض لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع تجاري ترفيهي متكامل، برأس مال يبلغ 319 مليون ريال، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع تجاري متكامل من الأنشطة التجارية والترفيهية التي تعطي مدينة الجبيل الصناعية مزيدا من الخدمات للقاطنين والزوار، ويعد داعما للتنوع في الخدمات المتميزة التي تسعى الهيئة الملكية لاستقطابها في المدينة.
ويتضمن المشروع إنشاء وتشغيل مجمع تجاري برأس مال يبلغ 319 مليون ريال، على مساحة تقدر ب 193 ألف متر مربع، حيث تصل مدة الاتفاقية إلى 40 سنة، وسيوفر 2000 فرصة وظيفية للرجال والنساء.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية توقيع اتفاقية تخصيص أرض برأس مال يبلغ 319 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.