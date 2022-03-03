الهيئة الملكية توقيع اتفاقية تخصيص أرض برأس مال يبلغ 319 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل مع إحدى الشركات الاستثمارية الوطنية اليوم اتفاقية تخصيص قطعة أرض لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع تجاري ترفيهي متكامل، برأس مال يبلغ 319 مليون ريال، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع تجاري متكامل من الأنشطة التجارية والترفيهية التي تعطي مدينة الجبيل الصناعية مزيدا من الخدمات للقاطنين والزوار، ويعد داعما للتنوع في الخدمات المتميزة التي تسعى الهيئة الملكية لاستقطابها في المدينة.

ويتضمن المشروع إنشاء وتشغيل مجمع تجاري برأس مال يبلغ 319 مليون ريال، على مساحة تقدر ب 193 ألف متر مربع، حيث تصل مدة الاتفاقية إلى 40 سنة، وسيوفر 2000 فرصة وظيفية للرجال والنساء.