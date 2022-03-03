محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة التنمية الأسرية (أسرية) بالأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في المحافظة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء (أسرية ) يوسف بن محمد الجبيرة ، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للجمعية الدكتور خالد بن سعود الحليبي.

واطلع سموه على التقرير السنوي للجمعية لعام 2021م ، والخطة التشغيلية للجمعية لعام 2022م ، وإنجازات الجمعية للعام المنصرم 2021م ، التي من أبرزها الإصلاح الأسري على وجه الخصوص، وحالات الصلح التي تمت عن طريق الجمعية وبلغت 73% ، وإنجازات معهدي التنمية الأسرية العالي للتدريب (رجال ونساء).

وأشاد سمو محافظ الأحساء الرئيس الفخري للجمعية بجهود جمعية (أسرية) وأثرها في الحفاظ على كيان الأسرة واحتواء الخلافات ومعالجة المشكلات بما يسهم في استقرارها، سائلاً المولى القدير العون والتوفيق للجميع.