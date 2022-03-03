الأمن السيبراني تشارك في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “SITE” كشريك أمنٍ سيبراني في معرض الدفاع العالمي الذي سيقام في مدينة الرياض في المدة من 6 إلى 9 مارس 2022م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وسط مشاركة أكثر من 40 دولة تتضمن شركاء المملكة في صناعة الدفاع، وبوجود عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى حوالي 600 جهة عارضة من داخل وخارج المملكة.

وتأتي هذه المشاركة لتدعم مهام الهيئة التشريعية والتنظيمية في قطاع الأمن السيبراني باستعراض المهام المتعلقة بالمخاطر والالتزام وآليات التقييم، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في مجال تنمية قطاع الأمن السيبراني من خلال مبادرات نوعية في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية بوصف الهيئة شريك الأمن السيبراني في المعرض بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “SITE” الذراع التشغيلي للهيئة التي توفّر خدمات وحلول رقمية وسيبرانية بكوادر وطنية للإسهام في إثراء المحتوى المحلي وذلك بهدف بناء منظومة اقتصادية معرفية مستدامة.

ويُعد معرض الدفاع العالمي 2022 منصة فريدة تجمع المعنيين بصناعة الدفاع كافة حول العالم لتعزيز أواصر التعاون بينهم وتمهيد الطريق لبناء الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف أحدث الابتكارات والإمكانات عبر جميع الأنظمة الدفاعية، ويجمع روّاد قطاع الدفاع والأمن الدوليّين تحت سقف واحد؛ ليستعرض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع عبر البر والبحر والجو والفضاء، إضافة إلى الأمن الوطني والأمن السيبراني.