” أسفار ” يعكس اهتمام المركز بالتراث العربي والإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضح الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية المكلف تركي بن محمد الشويعر أن معرض ” أسفار ” يأتي ضمن الاهتمام الفكري والثقافي الذي يوليه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتراث العربي والإسلامي، والتعريف بدوره الثقافي في المحافظة على المخطوطات والوثائق الفريدة والنادرة، وإتاحتها للباحثين والمختصين في مجالات التاريخ والتراث من مختلف دول العالم.

ويحوي المعرض عدداً كبيراً من المخطوطات العربية والإسلامية الأصلية، وأكثر من (28,500) مخطوطة أصلية تتميز بالندرة والتفرد، إضافةً إلى قيمتها الفكرية والثقافية كجزء أصيل من تراث الأمة العربية والعالم الإسلامي.

وبيّن الشويعر أن متحف الفيصل للفن العربي الإسلامي يضم (6) مجموعات متحفيه هي: مجموعة الملك فيصل، ومجموعة الفن العربي الإسلامي، ومجموعة العملات والمسكوكات، ووحدة الذاكرة السعودية، ومجموعة الفنون التشكيلية، ومجموعة تاريخ المركز، منوّها بدور متحف الفيصل للفن العربي الإسلامي الذي أسس عام 1405هـ، ومعرض “وهج” الافتراضي على الموقع الإلكتروني للمركز.

وأشار إلى أن المركز اختار (36) مخطوطة ومطبوعة نادرة من بين الكنوز التراثية التي يمتلكها، وقد تم تصنيفها وتقسيمها إلى (6) أقسام لتسهيل عملية العرض المتحفي، وتوصيل رسالة المعرض بأساليب عرض علمية ومتطورة.

يذكر أن معرض ” أسفار” -الذي افتتحه سمو نائب أمير منطقة الرياض، بحضور سمو الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة المركز بمتحف الفيصل للفن العربي الإسلامي- يفتح أبوابه للزوار من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء من السبت إلى الخميس.