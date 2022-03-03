محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 222 مستفيدا خلال المدة من 16 حتى 22 فبراير 2022م.
واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 25 مريضا، وعيادة الطوارئ 45 مستفيدا، وعيادة الباطنية 30 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 111 مستفيدا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 5 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.
كانت هذه تفاصيل خبر العيادات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان بحجة تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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