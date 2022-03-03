بتلكو تنضم إلى مذكرة تفاهم مع 6 من مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط بشأن شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة «Open RAN»

محمد بن مسعود - الدمام - انضمت شركة بتلكو الى مذكرة تفاهم مشتركة لتدشين شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة «Open RAN»، ويأتي هذا بهدف تسريع تنفيذ حلول شبكات الاتصال المفتوحة وتبادل الخبرات في هذا المجال بالتعاون مع كل من «مجموعة اتصالات» ومجموعة «STC»السعودية و»موبايلي» ومجموعة «زين» بالإضافة إلى شركة «عمانتل» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «Du».

وقد كشف البيان المشترك إلى أن مذكرة التفاهم بين المشغلين السبعة تؤكد على الالتزام بنشر حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة عبر الأسواق المندرجة ضمن الأعضاء، إذ ستوفر الفرصة لمزودي خدمات شبكة النفاذ الراديوي التقليدية مجالًا لابتكار شبكات لاسلكية أكثر مرونة للجيل الخامس والرابع. وسيؤدي إدخال «Open RAN» والمحاكاة الافتراضية والأتمتة إلى لإحداث تغيير جوهري في طريقة إدارة المشغلين للشبكات وتقديم الخدمات المتميزة للزبائن.

وكجزء من بنود التفاهم المشترك، سيتم تدشين أول مختبر مركزي مختص بحلول وتقنيات شبكة النفاذ الراديوى المفتوحة «Open RAN» في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم Telecom Infra Project (TIP) وشركة «Intel»، إذ سيوفر هذا المختبر منصة عمل مشتركة لكافة المشغلين المنضمين إلى المذكرة لتوحيد جهودهم المتمثلة في نشر تقنيات اتصال موحدة ومفتوحة، لتلبية الطلب المتزايد لتحقيق مستوى نطاق ترددي عالي وزمن انتقال منخفض، بالإضافة إلى إثراء تجربة الزبائن من الأفراد والمؤسسات عبر تعزيز خدمات الإنترنت وجودة شبكات الاتصالات.

ومن خلال تبادل الخبرات فيما يتعلق بمجال الشبكات، يهدف المشغلون لوضع مسار واضح لدفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة كفاءة خدمات الشبكات مع تقليص التكاليف لتحسين تجربة المستخدمين، إذ سيوفر المختبر المركزي المقرر تدشينه لأعضاء المذكرة والموردين، تقنيات «إنتل» المبتكرة، ويساندهم في نشر حلول متقدمة لشبكة النفاذ الراديوي «Open RAN» المفتوحة عبر أسواقهم.

وفي تعليقه حول هذا التعاون، صرح راشد محمد المدير العام للشبكات في شركة بتلكو: « إن هذا التعاون بين المشغلين بشأن شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة هو حدث مهم لقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط، سيسهم بكل تأكيد في خلق سلسلة توريد أكثر تنافسية وقوة مما يؤدي إلى تعزيز انتشار شبكات الجيل الخامس بشكل أسرع، ورفع كفاءة الشبكات بشكلٍ عام، وزيادة الفرص لروّاد التكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للزبائن. ويسعدنا الانضمام إلى المشغلين الأخرين الذين يتشاركون معنا في الرؤية والريادة لتعزيز الفرص المبتكرة في المنطقة».

وأضاف قائلاً: «مذكرة تفاهم مشغلي الشرق الأوسط تتطلع لتحقيق نفس الأهداف والتطلعات التابعة لمذكرة مشغلي دول أوروبا التي تجمع بين خمسة مشغلين رائدين في أوروبا هم: Deutsche Telekom وOrange وTelefónicaو TIM و Vodafone، حيث سيكون ذلك عامل أساسي لدفع ونجاح هذه التكنولوجيا وتوظيف كامل امكانياتها».

هذا وقد تم الإعلان مؤخراً عن هذا التعاون المشترك الذي يجمع بين مشغلين شبكات الاتصالات السبعة، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) للعام 2022، المُقام في مدينة برشلونة في الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022.