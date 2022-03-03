اخبار الخليج – مريم الجلاهمة: مملكة البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للتطعيم المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة «فالنيفا» الأوروبية

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ للتطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة «فالنيفا» الأوروبية المتخصصة في تطوير وإنتاج تطعيمات للأمراض المعدية، وذلك للفئة العمرية البالغة 18 عامًا فما فوق، وبذلك تكون مملكة البحرين قد أقرت سابع استخدام طارئ للتطعيمات ضمن جهودها الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.

وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية استنادًا إلى دراسة معمقة لجميع الوثائق المقدمة من الشركة التي تضمنت نتائج دراسة المناعة، وذلك من قبل لجنة البحوث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، حيث تمت دراسة جميع الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للتطعيم وأظهرت نتائج إيجابية في الوقاية من الفيروس.

وحول موعد وصول التطعيم والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة أن وزارة الصحة ستبدأ إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بناءً على الموافقة الصادرة اليوم.

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