اختتام تطبيقات صقر الأمن العملية 4 بكلية الملك فهد الأمنية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – السيسي البوعينين: زيارة جلالة الملك للسعودية حملت في طياتها دلالات عميقة ورسائل تعكس في معانيها عمق العلاقات الثنائية بين المملكتين

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