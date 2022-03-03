شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلة ولي العهد في "ذا أتلانتك" .. حديث المكاشفة والرؤية العميقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • اللقاء يعكس الاهتمام العالمي بالمملكة ودورها الاستراتيجي في حفظ التوازنات في المنطقة والعالم

• إجابات ولي العهد اتسمت بالوضوح والواقعية السياسية وهي امتدادًا لنهج الشفافية غير المستغربة على سموه

• عزيمة وإصرار سموه على مواجهتها الحملات والدعايات الموجهة ضد السعودية بكل قوة وحزم

• معركة المملكة ضد الفساد كانت ضرورة حتمية لبناء الثقة في العمل الحكومي

• جماعة الإخوان الإرهابية تظل واحدة من أهم المهددات لأمن واستقرار المنطقة

• تأكيد ولي العهد بأن مجلس التعاون هو "دولة واحدة" يعكس إيمانه بوحدة دول المجلس

تعكس مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في مجلة "ذا أتلانتك" (أحد أقدم وسائل الإعلام الأمريكية) الاهتمام العالمي بالمملكة نظير ما تتمتع به من مواقف ثابتة في سياستها الخارجية وما تُشكله من ثقل اقتصادي في ظل رؤيتها الطموحة 2030 وما تلعبه من دور استراتيجي في حفظ التوازنات في المنطقة والعالم، كما أن الأمير محمد بن سلمان شخصية استثنائية ليس على مستوى المنطقة فحسب؛ بل على مستوى العالم، ويمُثل برؤيته العميقة ونهجه الإصلاحي ونظرته الاستراتيجية للسياسة الخارجية وأزمات المنطقة محورًا في حاضر ومستقبل صناعة القرار السياسي والاقتصادي إقليميًا ودوليًا.

وقال مراقبون إن إجابات سمو ولي العهد في مقابلته مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية اتسمت بالوضوح والمُباشرة والشمولية والواقعية السياسية، الأمر الذي يأتي امتدادًا لنهج الشفافية غير المستغربة على سموه، والتي ميّزت جميع المقابلات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية التي ظهر من خلالها، كما أن عمليات التحديث والإصلاح والتطور التي تشهدها المملكة والمشاريع الكبرى التي أعلنت عنها، تُمثّل رغبة داخلية قائمة على الإبداع لا الاستنساخ، وتعكس إيمان سمو ولي العهد وحرصه الكبير على النهوض بها إلى مصاف دول العالم، وفقًا لمقوماتها الاقتصادية ومعتقداتها الدينية وإرثها التاريخي وثقافة شعبها.

وأوضحوا أنه يومًا بعد آخر، يزداد السعوديون اعتزازًا بشخصية قائد فذ كالأمير محمد بن سلمان، بحمايته لمصالحهم وترجمته لتطلعاتهم وتعزيزه لحقوقهم وصيانته وحفظه لتاريخهم ودفاعه عن معتقداتهم ووقوفه الحازم في طريق كل من يحاول المساس بمستقبلهم أو فرض خيارات لا تتناسب مع طبيعتهم

كمان أن مكاشفة ولي العهد التي عبّر من خلالها عن وجود أطراف تسعى لإفشال رؤية المملكة 2030 وطمأنته السعوديين بأنه لا يوجد قوة في العالم تستطيع إفشال هذا المشروع، يعكس حجم وضخامة الحملات والدعايات الموجهة ضد السعودية من جهة، وعزيمة وإصرار سموه على مواجهتها بكل قوة وحزم من جهة أخرى، وهو ما انعكس على دخول المملكة قائمة أسرع الدول نموًا في العالم، واستهدافها نسبة نمو 7% العام المقبل، وتخطيطها لأن تكون في مرتبة أعلى من 15 بين مجموعة العشرين بحلول العام 2030

وأكدوا أن معركة المملكة ضد الفساد التي قادها سمو ولي العهد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين كانت ضرورة حتمية لبناء الثقة في العمل الحكومي وإيجاد وزراء أكفاء يعملون بكفاءة عالية، ورفع جاذبية الاستثمار في المملكة من الخارج، وإعادة القيمة والاعتبار للوظيفة العامة في الدولة ورفع مستويات النزاهة ليس على مستوى الوزراء وكبار الموظفين بل على جميع العاملين في الدولة، حيث أن استرضاء الآخرين لا وجود له في قاموس السعوديين مُطلقًا، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد حينما قال أن الإصلاحات المتعلقة بالمرأة هي من أجل السعودية فقط وليست من أجل أي أحد آخر، ما يؤكد سيادة القرار السعودي في كامل شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية أيضًا.

وأكدوا أنه تظل جماعة الإخوان الإرهابية واحدة من أهم المهددات لأمن واستقرار المنطقة بالنظر إلى تاريخها وإرثها الفكري الأسود الذي أنتج العديد من المنظمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وإرهابيين بخطورة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، والمملكة ملتزمة بمواصلة مسؤولياتها في الحرب ضد الإرهاب وردع المتطرفين

وأشاروا إلى أن تأكيد سمو ولي العهد على أن مجلس التعاون الخليجي هو عبارة عن "دولة واحدة" يعكس إيمانه العميق بما يجمع بين دوله الست قيادات وحكومات وشعوبًا، انطلاقًا من أمنهم الجماعي المشترك ومواجهتهم ذات المخاطر وذات التحديات والفرص الاقتصادية ما يجعل من المجلس ووحدته وتماسكه ضمانًا لاستقرار المنطقة.