شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ليبيريا يستقبل «قطان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، في العاصمة مونروفيا، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأبدى فخامته خلال الاستقبال دعم بلاده لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما ثمن معاليه هذا الموقف الإيجابي الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار والسفير غير مقيم لدى جمهورية ليبيريا، عبدالله بن حمد السبيعي، فيما حضره من الجانب الليبيري، معالي وزير الخارجية دي ماكسويل ساه كيمايه، ومعالي وزير الداخلية فارني سيرلاف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الرئاسة ناثانيال ماكجيل.