شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين العيادات الطبية المتنقلة في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، العيادات الطبية المتنقلة وعربة التبرع بالدم بصحة الجوف، كما دشن سموه مبادرة الأمير فيصل بن نواف للتطوع الصحي "عطاءنا صحة"، وذلك بمقر الإمارة بمدينة سكاكا، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي.

وتجول سموه داخل العيادات مطلعاً على ما تحويه من تجهيزات طبية وما تقدمه من خدمات، مستمعاً لشرح من مدير عام الشؤون الصحية عن العيادات المتنقلة التي تأتي كإحدى قنوات التواصل مع المجتمع بهدف الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي بالخدمات التي تقدمها الصحة وتسهيل وصول الرعاية الصحية إلى المستفيدين، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية.

وأكد الرويلي أن مبادرة "عطاءنا صحة" خلال العام 2022 تستهدف 10 فروع للمبادرة تشمل: استشاري شهم وتستهدف الأطباء الاستشاريين للتطوع بعيادات مسائية، وأخصائي جزل وتتضمن تطوع الأخصائيين بمساندة الأعمال الطبية، وعون وتستهدف التطوع بالخدمات المساندة، وإداري سند وتتضمن التطوع بالأعمال الإدارية، وقافلة "لعيونك جينا" وهي مشروع لعيادات تطوعية بالمراكز والهجر، وبذرة عطاء لغرس روح التطوع لدى النشء، وحصاد الخير لتكريم وتحفيز المتطوعين وبرنامج كفو لتطوير مهارات المتطوعين.

حضر التدشين وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.