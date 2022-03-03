ضمن الخطط المستدامة لشركة البحرين للأسواق الحرة.. ترقيات في صفوف كوادرها من الكفاءات

محمد بن مسعود - الدمام - قامت شركة البحرين للأسواق الحرة بترقية عدد من موظفيها لمناصب قيادية وذلك من ضمن خططها المستدامة في مواصلة الأستثمار في صفوف كوادرها من الكفاءات. حيث أستقبل السيد بسام الوردي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البحرين للأسواق الحرة، جميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم حديثًا، مهنئاً الجميع على مناصبهم الجديدة ومتمنياً لهم الإستمرار في العطاء لنجاح وتقدم الشركة.

وفي بداية اللقاء عبر السيد بسام الوردي، نحن فخورون بأن شركة البحرين للأسواق الحرة تعمل في إطار إستراتيجية الأعوام الثلاثة القادمة على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية وذلك من خلال إعداد جيل شبابي واعد من الكفاءات ومنحها الثقة من خلال تمكينهم في صنع القرار ودعمهم للوصول للمناصب القيادية بكل إحترافية.

وشملت تلك الترقيات أقسام الشركة الحيوية و هي دائرة التسويق, دائرة المشتريات , دائرة الموارد البشرية , دائرة العمليات, الإدارة المالية و دائرة دعم الأعمال والمستودعات اللوجستية. تم ترقية السيد علي حمزة إلى مدير المنتجات الأول في دائرة المشتريات, السيدة منال راشد إلى مدير أول للموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية, السيد راشد بن دينة إلى مدير تسويق أول في دائرة التسويق, السيد طاهر الدالوي إلى مدير أول دعم الأعمال في دائرة دعم الأعمال, السيد محمد عادل إلى مدير المنتجات في دائرة المشتريات, السيدة بسمة الحسن إلى مشرف التقارير المالية في دائرة الإدارة المالية, السيد محمد سعيد إلى مساعد مدير تكنولوجيا المعلومات في دائرة تكنولوجيا المعلومات, و السيدة مروة شمسان إلى مسؤول مشتريات في دائرة المشتريات. هذا وفي تعليق السيد بسام الوردي على تلك الترقيات، تم ترقية هؤلاء الموظفين بفضل ولائهم ومهاراتهم وجهودهم المستمرة، كما يعد هؤلاء من صفوة الكفاءات المتميزة لشركة البحرين للأسواق الحرة. نحن على ثقة تامة بأن الكوادر الوطنية الشابة سيسعون جاهدين للمساهمة في مسيرة الوصول إلى أهداف الشركة وضمان إستدامة قيادة التقدم والنجاح والإرتقاء بمستوى خدمات الشركة وتطويرها للظهور بصورة مشرفة لمملكة البحرين.

وأختتم السيد بسام الوردي، نحن حريصون على تحقيق رؤية وأهداف الشركة مع الأنتعاش الإيجابي الملحوظ في حركة الطيران وعودة المسافرين تدريجياً، والذي يعد دافعاً آخر لترقية الكوادرالوطنية ومواصلة مسيرة تقديم تجربة سفر رفيعة المستوى في مبنى المسافرين الجديد الذي تبلغ مساحته أربعة أضعاف المبنى القديم ويحتوي على طاقة إستيعابية تصل إلى أكثر من 14 مليون مسافر سنوياً . ونحن على يقين بأن تحقيق أعلى مستويات التميز يتطلب الأستثمار في الكوادر الوطنية المبدعة في الأداء الوظيفي والتي نوليها كل الأهتمام والرعاية، وذلك فأن عمليات التجديد والتطوير هي أهداف أساسية نتطلع من خلالها تلبية متطلبات التحول ومواكبة المتغيرات المستقبلية وذلك من أجل تحقيق العديد من النجاحات.