سمو أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – مكة المكرمة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، اجتماع المجلس تخلله استعراض آخر المستجدات في مشروع الطريق السياحي الذي تعمل الهيئة على تطويره.

واطلع سموه على آخر الأعمال في المشروع الذي يعد أحد مخرجات إستراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030، الرامية لتطوير المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.

وبحسب العرض فإن نطاق أعمال المرحلة الأولى لمشروع الطريق السياحي، تشتمل تطوير عدد من المواقع منها العين الحارة بمركز غميقة في محافظة الليث، ومتنزه الضرب البري بمحافظة ميسان، بالإضافة إلى استكمال عدد من الطرق الحيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن مسار المشروع المحدد بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.