اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على كريم مشاعر جلالته الأخوية النبيلة ودعواته الصادقة، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.