"الغذاء والدواء" تنصح بإجراء اختبار الحساسية لمنتجات التجميل قبل استخدامها

محمد بن مسعود - الدمام - 07-30-1443 12:32

صدى تبوك – متابعة

نوّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية إجراء اختبار الحساسية للمنتجات التجميلية كافة لا سيما صبغات الشعر، وذلك من خلال وضع كمية قليلة من المنتج وتركه مدة يومين للتأكد من عدم تحسس الجلد من المنتج المراد استعماله لتلافي حدوث ضرر للمستهلك.

وتتسبب بعض الممارسات الخاطئة لمنتجات التجميل وخاصة صبغات الشعر بحدوث تهيجات والعديد من الأضرار الجانبية كالاحمرار والحكة في فروة الرأس وتساقط الشعر، إضافةً إلى الحروق الجلدية وضيق التنفس.

وأكدت “الهيئة” على ضرورة تجنب صبغ الشعر في الأشهر الأولى من الحمل، والخلطات مجهولة المصدر، مبينة أن معدل زيادة خطر الالتهابات من المنتجات التجميلية التي تكون على شكل أعشاب يزداد عند استخدامها بشكل خاطئ، محذرة من خلط صبغات الشعر المختلفة مع بعضها أو مع أي مادة كيميائية لما يسببه من ضرر للشعر وفروة الرأس.

ونصحت الهيئة بالتعامل مع منتجات التجميل وصبغات الشعر بشكل آمن من خلال قراءة التحذيرات المكتوبة على عبوة المنتج قبل البدء باستخدامها، والتحقق من صلاحيتها وتخزينها في المكان المناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، بالإضافة إلى عدم تخزينها في السيارات أو تعريضها لأشعة الشمس مباشرة والأماكن ذات الرطوبة العالية.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تستقبل البلاغات الناتجة عن سوء استخدام المنتج التجميلي وحدوث أي آثار جانبية ناتجة عن طريق مركز الاتصال الموحد (19999) أو عبر النظام الإلكتروني لرصد الأعراض الجانبية “تيقظ” وذلك على الرابط: ( https://ade.sfda.gov.sa/ ).

