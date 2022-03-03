متجر AppGallery يسجل أول حضور متميز له في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة

محمد بن مسعود - الدمام - إنه حدث فريد ومختلف! أعلن متجر AppGallery، وهو أحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات، بأنه سيشارك ولأول مرة في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي ينطلق خلال الفترة من 4 ولغاية 6 مارس 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. يجمع المعرض بنسخته العاشرة وأكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، بين عشاق ألعاب الفيديو والأفلام والقصص المصورة من جميع أنحاء المنطقة، مما يعد بتقديم مجموعة مذهلة من النجوم الضيوف وأماكن الجذب الأخرى، بالإضافة إلى معرض للأعمال الفنية والابتكار.

سواء كنت في سن المراهقة أو شخصاً بالغاً ولديك شغف بثقافة وفن الكوميك، فإن متجر AppGallery يعد بإبهار الزوار بتقديم أنشطة من ألعاب الفيديو المشوقة والمجزية، بالإضافة إلى العروض الحصرية المتوفرة في جناحه بمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة. ويستطيع اللاعبون المتحمسون أيضاً المشاركة في أنشطة الألعاب في الموقع، وسيحصل أفضل ثلاثة لاعبين على جوائز يومية. وهناك المزيد، سيحصل فائز واحد سعيد الحظ على منتجات هواوي الرائعة في كل يوم من أيام مهرجان الكوميك.

بالإضافة إلى ذلك، إذ كنت من محبي استخدام الانستجرام، هناك شيء ما بانتظارك داخل متجر AppGallery! كل ما عليك فعله هو التقاط صورة في جناح متجر AppGallery ومشاركة الصورة على حساب «انستجرام» الخاص بك مع الإشارة إلى @HuaweiMobileServicesMENA. سيتم اختيار خمس صور ونشرها على صفحة «انستجرام» الخاصة بخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) ليتم التصويت عليها يومياً! ستفوز الصورة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات بجوائز عبارة عن أجهزة هواوي المذهلة.

سيقدم متجر AppGallery أيضاً خلال مشاركته العروض الحصرية الحالية المتاحة للمستخدمين، مثل التطبيقات الأفضل والأكثر استخداماً والألعاب الموصى بها، والتي بإمكان الزوار الاستفادة منها والاستمتاع بها. كما سيحظى الزوار بفرصة استكشاف مجموعة واسعة من أحدث عروض متجر AppGallery التي تشمل برنامج الولاء وعروض الجمعة وبرنامج VIP وبطولة الرياضة الإلكترونية «Free Fire» المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن متجرAppGallery هو منصة التوزيع الرسمية للتطبيقات والألعاب من هواوي المثبت مسبقاً على جميع هواتف هواوي الذكية. ومن جهة ثانية، تتوفر إمكانية تنزيل متجر AppGallery مباشرة من الموقع الإلكتروني الرسمي لجميع الهواتف الذكية المصنّعة من قبل العلامات التجارية الأخرى والمشغلة بنظام «أندرويد» (Android).