«زين السعودية» توقع مذكرة تفاهم مع نوكيا لإطلاق القدرات المتقدمة لشبكة الجيل الخامس

محمد بن مسعود - الدمام - استكمالاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير تجربة الجيل الخامس (5G) في المملكة والانتقال عبر استخدامات وتطبيقات الجيل الخامس المستقبلية من خلال الاستثمارات النوعية المبتكرة، وقعت «زين السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة نوكيا العالمية لإطلاق التعاون المبكر في مجال التطوير المستدام لشبكة البنية التحتية من خلال دعمها بالقدرات المتقدمة للجيل الخامس (5G) لتوفير تطبيقات وخدمات مبتكرة ووضعها في خدمة الشركات والأفراد. وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الشركتين في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة، وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجه الشراكات الاستراتجية التي انتهجتها «زين السعودية» مع كبرى شركات التقنية العالمية بهدف فتح آفاق جديدة لنمو الخدمات الرقمية وتمكين مجتمعي الأفراد والأعمال.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: «نحرص دائماً على مواكبة أحدث التطورات التقنية وتوظيفها لتقديم حلول وخدمات مبتكرة ترضي تطلعات عملاؤنا، والتعاون مع نوكيا سيعزز ريادتنا في مجال تقنيات الجيل الخامس (5G) في المملكة، كما سيتيح لنا الارتقاء بتجربة العملاء واستكمال خططنا لبناء مجتمع رقمي».

بدوره، قال رئيس فريق عملاء «زين السعودية» في نوكيا المهندس محمد الكريدي: «فخورون بهذا التعاون مع زين السعودية لتطوير تجربة الجيل الخامس ودعمها في تحقيق رؤيتها الرامية إلى استمرار التميز كشركة رائدة في الاتصالات والإنترنت من خلال تلبية متطلبات مشتركيها وتوفير قيمة مضافة لمساهميها. ونحن على ثقة بأن تطوير تقنيات الجيل الخامس سيغني قدرات مشغلي الاتصالات الروّاد مثل زين السعودية ضمن 4 أبعاد تتضمن التجربة، التوسع، التمدد والتميّز التشغيلي».

وتأتي مذكرة التفاهم مع نوكيا بعد فترة وجيزة على إطلاق «زين السعودية» تقنية «الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس» ((5G Stand-Alone، ضمن خطتها لتحقيق التوسع الأفقي والرأسي لشبكة الجيل الخامس التي باتت منتشرة في أنحاء المملكة كافة من خلال أكثر من 5000 برج.