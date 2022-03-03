الصحة: تسجيل (407) إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي (685) حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (407) إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي (685) حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (501) حالة، وحالتي وفاة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (746473) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (725792) حالة، و (11677) حالة نشطة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (9004) حالات “رحمهم الله جميعاً”.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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