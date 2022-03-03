"الفلك الدولي" يرصد هلال شعبان اليوم.. وغدًا أول أيامه

محمد بن مسعود - الدمام - 07-30-1443 12:16
صدى تبوك – متابعة
تَمَكن مركز الفلك الدولي، من تصوير هلال شهر شعبان نهار اليوم الخميس 3 مارس من خلال مرصد الختم الفلكي التابع للمركز؛ حيث أمكن تصويره في الساعة 10:30 صباحًا، وهو على بُعد 9.0 درجات من الشمس وكان عمره 12 ساعة.
وقال المركز في بيان: نظرًا لاستحالة رؤية هلال شهر شعبان مساء أمس الأربعاء، ولكون رؤيته ممكنة مساء اليوم الخميس بالعين المجردة أو بالتلسكوب من معظم دول العالم الإسلامي؛ فمن المتوقع أن يكون يوم غد الجمعة 4 مارس أول أيام شهر شعبان في غالبية دول العالم الإسلامي، وأن تكون بدايته يوم السبت 5 مارس في بعض الدول خاصةً الواقعة في شرق العالم الإسلامي.
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